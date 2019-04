Remember 7 aprilie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA UN MINISTRU DE EXTERNE LA PUPITRUL ORCHESTREI SIMFONICE! Ministrul de Externe belgian, Willy CIaes, sosit ieri intr-o vizita oficiala la Bucuresti, va dirija astazi orchestra simfonica a Filarmonicii IN RECIPROCITATE, DL MELESCANU VA JUCA (PROBABIL) INTR-UN MECI DE BASCHET LA BRUXELLES. Fiecare cu ce stie. Boala contagioasa la SRI: A D J U N C T I V I T A! Marea emotie cu care natiunea asteapta deschiderea - festiva - a fisetelor generalului DIACONESCU, sigilate de un alt general, de la Parchetul General, dl Popa… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

