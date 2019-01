Remember 6 ianuarie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Episod tragic in serialul DALLAS ASTA SEARA C.N.A. ASASINEAZA CU SANGE RECE INTREGUL CLAN EWING! J.R., BOBBY, SUE ELLEN, MISS ELLIE, APRIL, CALLY&COMP. ISI VOR DA OBSTESCUL SFARSIT IN URMA DECIZIEI CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI DE A INTERZICE RECLAMA PENTRU TIGARI! Lipit de KENT ca marca de scrisoare, serialul DALLAS nu va mai fi programat in aceasta seara daca CNA nu va reveni asupra deciziei sale. FIRE SUPUSA, DL EVERAC A DAT DISPOZITIE CA SERIALUL SA FIE INLOCUIT IN PROGRAMUL SERII CU ASPECTE… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

