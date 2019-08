Remember 5 august 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Pe mineri nu trebuie sa-i iubim ca sa recunoastem ca mai au si dreptate TENSIUNILE DIN BAZINUL GORJ AU FOST GENERATE, SISTEMATIC, DE INDIFERENTA SAU IGNORANTA EXECUTIVULUI! Grevele si nemultumirile oamenilor subteranului au cauze cat se poate de pamantene; coruptie, abuzuri, ilegalitati flagrante ale RAL Tg. Jiu, niciodata sanctionate de minister sau guvern! • Angajarile de muncitori necalificati se fac pe baza de mita: o "taxa" de 200-300 D.M.! • Cele 5 miliarde de lei achitate sindicatelor pentru bilete de odihna si tratament… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

