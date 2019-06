Remember 30 iunie 1994 - Presa acum 25 de ani

Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? ULTIMA ORA HORIA VIOREL, MORT LA 13-15 IUNIE, E VIU SI NEVATAMAT De patru ani se face multa valva in jurul cazului Horia Viorel, personaj disparut in conditii misterioase in cursul evenimentelor din 13-15 iunie 1990. Suntem in masura sa va informam ca - in pofida speculatiilor aparute in unele publicatii cum ca ar fi fost omorat atunci, facandu-i-se pierdut pana si cadavrul - omul e viu si nevatamat. Ne-a fost infatisat azi dimineata, in cursul unei conferinte de presa la Inspectoratul General al Politiei, fiind identificat recent.…