Remember 3 noiembrie 1993 - Presa acum 25 de ani

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI MESCHINA LUPTA PENTRU PUTERE Citesc, chiar ieri, randurile unui confrate care explica luarea la intrebari a guvernatorului Bancii Nationale de catre membri ai parlamentului prin prisma "luptei meschine pentru putere".…

- Presa din Spania s-a aratat impresionata de editia limitata lansata de Daciapentru modelul Sandero Stepway. Dacia a prezentat la Salonul Auto de la Paris o versiune Escape a lui Sandero Stepway, ce va fi produsa in doar 400 de exemplare. Noul model vine cu un design mai atragator, cu inscriptii ale…

- Daniel Dragomir, fost colonel al Serviciului Roman de Informații, care recent a fondat mișcarea naționalista numita „Romania 3.0”, a declarat in paralel lansarea campaniei ”Roexit”, care sa retraga Romania din Uniunea Europeana, potrivit Hotnews.ro. Mesajul despre „Roexit” al lui Daniel Dragomir a inceput…

- Administrația județeana are in plan construirea drumului de incinta, a drumurilor de acces, parcari, sens giratoriu, trotuare și stații de autobuz, pentru parcul industrial planuit la Tileagd. De asemenea, se vor introduce instalații electrice și sanitare, deviere de rețele electrice și instalații…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Nimic mai straniu decat... OMUL NOSTRU DIN AMERICA! A sunat clopotelul primei zile de scoala si la... HARVARD! Dar ce note o fi luat studentul Aurel Dragos Munteanu, auditor al unui curs de relatii comerciale la renumita…

- Cotidianul The New York Times a publicat miercuri o scrisoare anonima trimisa de un oficial de rang inalt al Administratiei Donald Trump, in care acesta vorbeste despre „rezistenta tacuta” din interiorul...

- Mai multe instituții financiar-bancare aflate și in Romania au fost lovite de mai multe atacuri cibernetice de amploare, informeaza Centrul Național Cyberint, unitatea specializata in cyberintelligence a Serviciului Roman de Informații. In același timp, Bitdefender a investigat o serie de atacuri cibernetice…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O SAPTAMANA LA ALTA LUNGA VARA FIERBINTE A OFENSIVELOR SINDICALE UNDE VA DUCE "REACTIA IN LANT“ DECLANSATA DE MINERI Sl PRELUATA DE MECANICI? In ciuda apelului... inciudat al brasovenilor..: GREVA TOTALA NU ESTE NICI GENERALA. UN…