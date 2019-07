Remember 27 iulie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Cazul "MIORITA" CLARIFICARI DE ULTIMA ORA! Dupa informatiile de ultima ora primite la redactie, datorita interventiei de ieri a ziarului nostru, Fondul Proprietatii de Stat a decis schimbarea formei de privatizare a patrimoniului S.C. "Miorita" prin vanzarea pachetului de actiuni, decizand ca spatiile comerciale sa fie puse in vanzare separat. Noua formula permite si firmelor de nivel mediu sa participe la tranzactiile care vor decide atribuirea patrimoniului uneie dintre cele mai mari societati comerciale din Bucuresti. Semnalul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

