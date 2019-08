Remember 27 august 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Dosarele comunismului Colectivizarea agriculturii O "VICTORIE" CU PESTE 100 000 DE VICTIME - in pagina a 2-a Interviul de sambata HORIA ANDREESCU "Eu nu simt aceasta glorie"... Libertatea: Ati prins o mica vacanta? Horia Andreescu: O minunata vacanta la Bran, poate cea mai frumoasa zona a tarii... Libertatea: Intre “muntii mari” si ‘‘pasari lautari”... Horia Andreescu: Vecinatatea maiestuoasa a Bucegilor si Pietrei Craiului mi-a limpezit mai bine viziunea dirijorala asupra Simfoniilor IV si V de Gustav Mahler, cu care vom inaugura… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

