Remember 27 aprilie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? INIMA LUI GEORGE CONSTANTIN A INCETAT SA BATA • Ultima sa fotografie, din "Avarul", montat de Mircea Cornisteanu la Teatrul Nottara, si ultimul sau interviu au aparut in ziarul "Libertatea" Un privilegiu, faptul de a-i fi contemporan Romania a pierdut pe unul dintre cei mai mari actori ai sai din toate timpurile. Pentru mine a fost colegul meu, prietenul meu, cel alaturi de care si cu care am lucrat ani in sir. Pentru mine a fost un privilegiu faptul de a-i fi contemporan. Sanda MANU Un doliu national Sunt cutremurat de aceasta… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

