Remember 26 octombrie 1993 - Presa acum 26 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA ORDINARA MOTIUNE: "Curat neconstitutionala, coane Fanica!" TARA ARDE Sl PARLAMENTUL SE MOTIONEAZA! TEHNICA "ZGARIERII PE CREIER'' (APUD BASESCU) FATA IN FATA CU TEHNICA NECONSTITUTIONALITATII (APUD COALITIA GUVERNAMENTALA) DUPA LUNGI DEZBATERI STERILE Sl OTIOASE, MOTIUNEA OPOZITIEI A FOST RESPINSA Sl IN SENAT Sl IN CAMERA In timp ce pachete de legi esentiale, vitale pentru tara, zac prin sertarele parlamentului, alesii natiei se joaca de-a "uite motiunea, nu e motiunea" pe banii contribuabililor. In timp ce in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

