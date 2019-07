Remember 26 iulie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? SENZATIONAL MAFIA EX-SOVIETICA LA LUCRU IN ROMANIA! Marturisiri socante ale unui "disident" al rackett-ului ruso-basarabean despre extinderea activitatilor criminale pe teritoriul tarii noastre. Ne-a vizitat de curand, la redactie - intr-un incognito mai mult decat necesar - un fost membru al retelelor criminale provenind din fosta Uniune Sovietica, ce s-au hotarat sa rupa tacerea. Originar din Basarabia si provenind dintr-o familie mixta (tatal rus, mama - "moldoveanca", dupa definitia de ultima ora a dlui Snegur) acesta si-a… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

