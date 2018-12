Remember 24 decembrie 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA AL CINCILEA CRACIUN (LIBER!) NE ADUCE UN SAC DE GRIJI Sl O PUNGUTA CU SPERANTE... Bomba de Craciun a Bancii Nationale: PENTRU PRIMA DATA SCADE CURSUL DOLARULUI: CU 7 LEI! Tot ieri s-a inregistrat si cel mai mare volum al tranzactiilor: peste 14 milioane dolari! VA INTRERUPE ACEASTA "LOVITURA“ MARSUL VICTORIOS AL DOLARULUI PE ARIA SCRISA DE F.M.I.? Putin probabil... S-A IMPLINIT UN AN DE LA PRIMA PRIVATIZARE EFECTUATA DE FONDUL PROPRIETATII DE STAT! Dinozaurul birocrat a reusit ca in primele 5 luni sa privatizeze… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RETETA COZONAC DE CRACIUN Ingrediente:1 kg faina alba25 g drojdie proaspata6 oua300 g unt200 g zahar300 ml lapte1 praf de sare½ lingurita nucsoara150 g stafide macerate in 3 linguri de rom100 g migdale feliate100 g cirese confiate50…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 3 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne Christophe Castaner, citat de Le Figaro si Le Parisien.

- Decembrie 2018 promite sa fie luna cea mai grea, cea mai incarcata de semnificatii, luna care incheie un ciclu, dar nu da semne ca ar incepe altul. 1 Decembrie va fi un examen pe care il da Romania dupa o suta de ani de existenta statala. Modul in care se vor desfasura manifestarile culturale va da…

- Cristian Duica afirmaca pastrarea acesator documente nu a fost o idee buna. "Eu nu am fost in viața mea cu ei plecat pe undeva. Imi amintesc doar de o ocazie cand de Craciun a taiat el (n.r. Liviu Dragnea) un porc. Am fost invitați mulți primari acolo și atat. Dar mie mi se pare o inepție…

- Pentru rolul jucat ca procuror-acuzator in procesul Ceaușeștilor Nou infiintata sectie speciala pentru anchetarea magistratilor il va cercetata pe fostul procuror militar Dan Voinea pentru felul in care s-a desfasurat procesul sotilor Nicolae si Elena Ceausescu, finalizat prin executia celor doi dictatori…

- Contribuabilii care au datorii la Fisc isi vor putea plati in rate obligatiile fiscale. Plata in rate este valabila atat pentru obligatiile fiscale, precum taxe, impozite sau amenzi, cat si in cazul dobanzilor.

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare “este semn ca am progresat foarte mult”, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres. "Suntem încăpăţânaţi şi nu…