Remember 23 decembrie 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA ADEVARURILE REVOLUTIEI Au trecut patriu ani de cand s-a intamplat ceea ce s-a intamplat. Atunci am inteles un lucru: ca s-a terminat cu DICTATURA. Prea putini au fost cei care s-au gandit - sau au indraznit sa gandeasca - la faptul ca s-a terminat si cu COMUNISMUL. Parea ca o boala, cronica si ereditara, de care se scapa doar prin nefiinta. O boala care poate fi doar usurata, in care pacientului i se pot face doar zilele mai usoare. Era o victorie stranie, intr-o lupta aproape fara adversar. Ei plecasera si toti… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

