Remember 23 august 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? 23 august 1944 - 23 august 1994 O SARBATOARE REVAZUTA Sl ADAUGITA Cum bine se stie, stiinta istorica e plina de controverse si numarul subiectelor in disputa este aproape la fel de insemnat ca si cel al evenimentelor, proceselor sau personalitatilor asupra carora nu mai planeaza nici o indoiala. Daca raportam discutia in campul istoriei romanesti, vom constata ca lucrurile sunt inca si mai dramatice: astazi, cand in Romania nu mai exista, teoretic, nici o opreliste pentru a cerceta trecutul "asa cum a fost" (pentru a relua postulatul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

