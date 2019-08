Remember 22 august 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Si bogatii au datorii FIRMA BOUYGUES - INCAPACITATE DE PLATA SAU DISPRET? Firma de constructii CONIMPEX LUXOR se afla intr-o situatie financiara dramatica. Peste 100 de muncitori ai acesteia vor fi disponibilizati in perioada urmatoare. Pana aici nimic extraordinar. Tranzitia, veti spune. Cauzele care au generat aceasta situatie sunt insa deosebit de interesante. Ele ne-au fost prezentate ieri la redactie de catre dl ION CONSTANTINESCU, directorul firmei: "Am incheiat contracte cu firma BOUYGUES ROMANIA (firma cu capital francez)… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

