Remember 2 decembrie 1993 - Presa acum 25 de ani

Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Atat timp cat fiecare parte are propriile idei despre reconcilieri si consens, probabil ca cea mai practica solutie ar fi sa se recurga sistematic SEPARATIA SARBATORILOR IN STAT Intr-o profunda atmosfera de dezbinare si neintelegere ZIUA UNIRII A FOST SARBATORITA SEPARAT, DE PUTERE SI OPOZITIE! LA ALBA IULIA SI LA BUCURESTI, IN CONDITII METEOROLOGICE DIFERITE MOMENTUL ISTORIC AL MARII UNIRI DE ACUM 75 DE ANI A FOST EVOCAT ATAT DIN PERSPECTIVA REPUBLICANA, CAT SI DIN CEA MONARHICA. Presedintele Iliescu l-a citat,…