Remember 15 august 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? CONCURENTA NELOIALA PE SALBA DE LACURI A CAPITALEI IN COMPETITIA „CINE SPALA MAI MULTE COVOARE? NUFARUL A IESIT PE LOCUL II Salba de lacuri — una din putinele frumuseti naturale ale Bucurestiului — a intrat, in ultimii ani, intr-un proces de degradare rapida. Care sunt cauzele ? CINE VA FI SUCCESORUL LUI MANFFED WOERNER, in functia de secretar general al NATO? Nominalizari ale posibilelor candidaturi ce se vor supune 'votului reuniunii exceptionale a Aliantei, in pag a II-a — VIATA INTERNATIONALA. Procurorul general al Romaniei… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

