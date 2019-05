Remember 13 Mai 1994 - Presa acum 25 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEl ULTIMA DIVERSIUNE: INVRAJBIREA PROPRIETARILOR Am relatat, zilele trecute, despre faptul ca generalul de justitie Adrian Nitoiu urmeaza sa fie aruncat in strada de proprietarul apartamentului in care locuieste…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI VIZITA DE PASTI In urma cu doi ani, vizita pascala a fostului suveran roman a starnit un interes pe care nu l-ar fi anticipat nici cei mai inversunati sustinatori ai sai. La acest efect au concurat mai multe elemente,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O SAPTAMANA LA ALTA La incheierea Forumului Crans-Montana la Bucuresti... PRESEDINTELE ILIESCU A PROPUS UN "PLAN MARSHALL" PENTRU EUROPA DE EST! Lipseste doar... generalul Marshall DE SFANTUL GHEORGHE, GUVERNUL, IN LUPTA SA PLINA…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI GUVERNUL Sl PRESA Istoricul relatiilor post-decembriste dintre guvernele care s-au perindat la Palatul Victoria si presa de stat sau particulara au un numitor comun: tensiune si un antagonism mai mult sau mai…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI EXODUL DIN TELEVIZIUNE Vestea plecarii lui Mihai Tatulici impreuna cu alti vreo suta de angajati ai televiziunii romane (de stat) la un canal privat nu a starnit deloc emotia pe care scontau realizatorii unor emisiuni…

- COMUNICAT DE PRESA 28.03.2019 ANUNȚ DE PRESA FINALIZARE PROIECT „MODERNIZAREA INTREPRINDERII EPIMAG SRL” SC Epimag SRL, cu sediul in Mun. Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Alba, nr. de inregistrare la Registrul Comertului nr. J01/548/2003, cod fiscal RO 15552771 anunta finalizarea…

- Loteria Romana și Imprimeria sunt primele doua companii pe care statul propune sa fie include in Fondul Suveran de Investiții și Dezvoltare (FSID), reiese dintr-un proiect de act normativ publicat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), relateaz[ Mediafax.CITEȘTE ȘI: Minunea naturii: Preparatul…

