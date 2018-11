Remember 10 noiembrie 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Un fax de la Versoix ROMANI, In ziua de 1 Decembrie anul acesta vom sarbatori saptezeci si cinci de ani de la infaptuirea Marei Uniri care a fost obtinuta gratie victoriei glorioasei noastre armate condusa de bunicul Meu Regele Ferdinand. Unirea a reprezentat izbanda unei lupte pentru independenta care s’a dus timp de mai multe sute de ani. Pentru toti cei care pun la indoiala decizia noastra de a ramane uniti, si pentru cei care inca azi asupresc pe fratii nostri in afara hotarelor romanesti, mesajul meu este… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- De la ora 15.45, actorul Constantin Cotimanis șI regizorul Camelia Popa vor fi prezenți in studioul libertatea.ro sa vorbeasca despre cea mai noua comedie romaneasca, ”Pup-o, ma!” și nu numai. Cea mai noua comedie romaneasca, ”PUP-O, MA”, are o distribuție de excepție. Alexandru Pop, Cosmin…

- Care erau subiectele zilei in urma cu sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA ANUL I - DUPA CALENDARUL EUROPEAN ASTAZI, DELEGATIA ROMANIEI, CONDUSA DE PRESEDINTELE ILIESCU, VA PARTICIPA, IN PREMIERA, ALATURI DE CELELALTE 31 DE DELEGATII, LA REUNIUNEA PAN-EUROPEANA LA NIVEL INALT DE LA VIENA. MOMENTUL…

- Monica Macovei: „Romanii ESTE un popor viu!” Norica Nicolai, replica la discursul lui Frans Timmermans din PE: De ce nu am avut o analiza a coruptiei in toate statele membre UE? Va plac doar acestea trei? Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a acuzat, miercuri, europarlamentarii ca nu au facut o analiza…

- "Am fost ridicat de politistii si serviciile secrete in mijlocul Chisinaului si escortat pana la granita. Am fost lovit tarat pe jos de catre cei care m-au dus la vama". George Simion spune ca totul i se trage de la marsul Centenarului. Romanii care au pornit de la Alba Iulia spre Chisinau pentru…

- Incidentul petrecut, miercuri, la Alba Iulia, atunci cand un șofer a starnit panica dupa o cursa haotica in trafic a adus in spațiul public o intrebare legata de un echipaj de poliție aflat in zona. Pe filmare se observa, intr-adevar, cum mașina de la IPJ Alba se intersecteaza cu autoturismul condus…

- Luni dimineața, așa cum am promis, am pichetat Ministerul Educației, protestand impotriva modului abuziv de inchidere a claselor V-VIII de la școala din Micești. A fost un demers de solidaritate cu parinții și elevii școlii din Micești, care tot la acea ora protestau in curtea școlii. Deși o hotarare…

- Marșul Centenar. Granicerii moldoveni au interzis intrarea in R. Moldova Foto: radiochisinau.md/Facebook.com/George Simion. Grupul de români care participa la Marsul Centenar spre Chisinau au petrecut a doua noapte în Vama Albita, dupa ce granicerii moldoveni le-au interzis intrarea…

- Mesajul Majestatii Sale Custodele Coroanei Romani, Avem libertatea sa credem ce vrem fiecare despre recentele violente din Bucuresti, dar putem fi unanimi in convingerea ca ele au afectat unitatea nationala si reputatia noastra internationala. Aceasta doar cu cateva luni inainte ca tara noastra sa asume…