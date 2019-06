Remember 10 iunie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Descoperim America pe blat! "FILIERA ROMANEASCA" DIN LE HAVRE ALTI 11 ROMANI ASCUNSI PRIN CONTEINERELE COMPANIEI "SEALAND" AU AJUNS IN AMERICA PE CARGOUL "INNOVATION" Acelasi cu care, in 14 aprilie, sosisera cei 20 de romani pusi in catuse de o societate privata de paza. 10 DINTRE CEI 11 AU CERUT AZIL POLITIC SI AU FOST TRANSFERATI LA O INCHISOARE DIN NEWARK (NEW JERSEY). COMPANIA "SEALAND", "SPECIALIZATA" IN TRANSPORTUL DE "ROMANI LA CONTEINER" VA TREBUI SA SUPORTE CHELTUIELILE CU PUSCARIA ALE PASAGERILOR SAI… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

