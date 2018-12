Remember 10 decembrie 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA La Tiraspol s-a hotarat un asasinat Romanul Ilie Ilascu a fost declarat de asa-zisa justitie nistreana un criminal foarte periculos si condamnat la moarte prin impuscare. Ceilalti patrioti romani, aflati in cusca de otel provenita din depozitele Armatei a 14-a, au fost condamnati la pedepse de pana la 15 ani de munca silnica in regim sever. In sala procesului - ne informeaza corespondentul nostru - sentinta pronuntata de judecatoarea Olga Ivanova a fost intampinata cu urale de circa 400 de persoane (veterani,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

