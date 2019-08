Remember 1 septembrie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Agitatie la Cotroceni ION ILIESCU ESTE ASTEPTAT, ASTAZI, LA SERVICIU In contrast cu anumite informatii venite din partea unor persoane ce au dorit sa ramana anonime, conform carora presedintele Ion lliescu este grav bolnav si deci in imposibilitate de a-si relua activitatea, ultimele declaratii oficiale primite de la Cotroceni dadeau, asigurari in privinta starii bune de sanatate a sefului statului, facandu-se totodata precizarea ca acesta urmeaza sa-si incheie concediul de odihna pe 31 august. Contactate de noi aseara, surse… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

