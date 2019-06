Remember 1 iulie 1994 - Presa acum 25 de ani

Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? LEGI PROMULGATE: LEGEA APARARII NATIONALE, LEGEA VETERANILOR DE RAZBOI Sl LEGEA PRIVIND INDEMNIZATIILE Sl CELELALTE DREPTURI ALE SENATORILOR SI DEPUTATILOR De la vladica la opinca. Meritorie grija presedintelui pentru nevoile parlamentarilor care, iata-i, trudesc de dimineata, pana seara in sesiuni si motiuni. In revansa, de luni, in sesiune extraordinara, alesii neamului se vor ocupa si ei de presedinte. Asta-seara sosesc la Bucuresti DOI FOSTI SECRETARI DE STAT Al S.U.A.: JAMES BAKER Sl GEORGE SCHULZ! Invitatia a fost facuta de…