Remedii împotriva asteniei de PRIMĂVARĂ Zilele insorite ale primaverii nu aduc numai soare și bucurie, așa cum ne-am dori, ci vin la pachet și cu multe batai de cap. Starile de oboseala, apatia, durerile de cap și lipsa puterii de concentrare, toate sunt simptome ale asteniei de primavara. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

