Reme alege: tinutele favorite de la Golden Globes

- Caravana de Craciun, desfasurata de politie, la initiativa premierului Pavel Filip, a ajuns in satul Grozesti, raionul Nisporeni. Peste o suta de copii din au primit daruri de la Mos Craciun, care a venit insotit de angajatii IGP.

- De departe cel mai emoționant și inspirațional moment de la ceremonia decernarii Globurilor de Aur 2018 a fost pus in scena de Oprah Winfrey. Ea a devenit prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru intreaga activitate, prilej cu care a rostit un discurs pasionat de sustinere a celor…

- Comediantul Seth Meyers a livrat ceea ce toata lumea aștepta de la el la ceremonia decernarii Globurilor de Aur care a avut loc anul acesta la Los Angeles. In deschiderea evenimentului, de la primele sale cuvinte, Seth Meyers a tonul evenimentului. “Good evening ladis and remaining gentelmen!”, a spus…

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- Vacanța de vara 2018. Nici nu s-a terminat bine vacanța de iarna, ca te gandești deja la cea de vara. Ei bine, in 2018, specialiștii din turism au și cateva sfaturi pentru o vacanța reușita, in 2018. Mai precis, noua. Stabilirea prioritatilor si a bugetului de care ai nevoie, dar si studierea atenta…

- Elimina din alimentatia ta produsele nesanatoase, care nu fac decat sa iti afecteze organismul. Alege o metoda rapida prin care te iti poti curata organismul de toxine. Include in dieta ta alimente care te vor ajuta sa te simti ca noua, plina de energie si viata in doar 5 zile.

- Redam in continuare comunicatul CNMR: ”Inițiativa UDMR de a retrimite, pentru A TREIA OARA, in Parlamentul Romaniei acest proiect legislativ (in condițiile in care a fost deja respins de doua ori pe motive de neconstituționalitate) servește direct intereselor Federației Ruse și altor state…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Pe masura ce se apropie sfarsitul de an, noi impatimitii auto ne gandim deja la sezonul viitor al showurilor auto si ne vin in minte cateva lucruri minunate. 0 0 0 0 0 0

- CASTIGATOAREA BRAVO AI STIL 2017 este Iuliana. Sezonul 3 al competitiei „Bravo ai Stil” a tras cortina. Iuliana este asadar marea castigatoare a sezonului 3, ea fiind pe primul loc si in clasamentul juratilor si in clasamentul publicului. Ea a obtinut 57,3% dintre voturile publicului, iar Emiliana…

- Actrita Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep, de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen. Ea le-a transmis acestora…

- Nimeni nu vrea ca aceasta școala cu rezultate excelente sa se inchida ! Școala arata minunat, se lucreaza foarte bine și s-a gasit și o idee cu adevarat geniala: nu numai sa se mareasca numarul de elevi, de peste tot, de unde inca mai este posibil, ci sa se adauge altceva, inedit pentru Salva: o noua…

- Un proiect de lege aflat in dezbateri la Senat prevede ca primarii sa poata folosi cel mult 5% din veniturile bugetelor locale pentru sarbatori, evenimente, festivaluri și alte asemenea cheltuieli. Inițiativa legislativa este justificata de faptul ca multe primarii au alocat sume mari de bani pentru…

- Potrivit The Hollywood Reporter, bugetul alocat petrecerii din vinerea de dinaintea galei va fi redirectionat unui fond din care vor fi platite cheltuielile de judecata si consilierea legala privind hartuirea la locul de munca nu doar din industria divertismentului. Initiativa vine din dorinta agentiei…

- Sarbatorile acestea, E.ON Flash te indeamna sa alegi energia care te inspira pentru a face cele mai frumoase cadouri celor dragi. Intre 11-31 decembrie 2017 furnizorul de electricitate si gaze naturale 100% digital, iti daruieste un bonus de pana la 300 de lei pentru ca tu sa ii cheltui asa cum iti…

- Solidaritatea a 7.400 de persoane a ajutat la strangerea a 600.000 de euro printr-o campanie lansata pe internet, deschisa și azi, pentru salvarea castelului de la Mothe-Chandeniers, o impunatoare construcție medievala din localitatea Les Trois Moutiers (sur-vestul Franței), relateaza…

- Anunțul a fost facut marți de primarul Timișoarei. Robu spune ca ar fi trebuit ca asta sa se intample acum un an, dar cei de la RATT nu au fost in stare sa ii puna in aplicare ideile. „Noi vom introduce in curand plata de pe telefon și numai de pe telefon pentru transportul in comun.…

- FSLI cere masuri de protectie pentru cadrele didactice dupa cazul profesoarei agresate de un elev Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului masuri de protectie pentru profesori, dupa cazul din Teleorman, unde o profesoara a fost batjocorita si lovita de un elev. Peste 19.000…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, unde, timp de doua zile, se desfașoara caravana "Alege oaia!", ca este convins ca mulți romani au ales sa consume oaie de cand a demarat aceasta campanie naționala de informare și promovare. …

- Autor: Stelian ȚURLEA Alex Ștefanescu este un critic literar mult prea cunoscut pentru a-l mai prezenta cititorilor. Istoria (sa a) literaturii romane contemporane 1941-2000, in egala masura laudata și criticata, ramane un monument literar, cea mai buna istorie postbelica a literaturii romane, pana…

- Organizatia Salvati Copiii isi exprima profunda ingrijorare cu privire la continutului proiectului care schimba regulile dupa care fuctioneaza asociatiile si fundatiile. Initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae a fost adoptata tacit de Senat.

- Iordache a primit un plic "cu un praf": Nu stiu ce e in el, am cerut sa se verifice Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si presedinte al Comisiei speciale pentru legile justitiei, a precizat, miercuri, ca a primit un plic la Comisia juridica a Camerei pe care, insa, nu l-a deschis,…

- Partidul Democrat pregatește un proiect de lege ce va reglementa activitațile necalificate cu caracter ocazional desfașurate de catre zilieri, informeaza NOI.md. Documentul urmeaza a fi inaintat in scurt timp Parlamentului spre examinare, a comunicat astazi purtatorul de cuvint al formațiunii, Vitalie…

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de deputatii PNL Florin Roman si Raluca Turcan si care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau perticiparea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost…

- CATALOG ALTEX Black Friday 2017 reduceri. In randurile de mai jos gasiți doar cateva dintre reducerile oferite in catalogul Altex de Black Friday 2017. Televizor Samsung Full HD 32 inch – 999 lei; Laptop Acer Aspire ES1-111 – 799 lei; Smartphone Samsung Galaxy Core…

- Inițiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova și introducerea sintagmei "limba romana" in locul celei "moldovenești" a fost avizata pozitiv miercuri de Comisia parlamentara pentru cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

- Avocatul Gheorghe Piperea si-a anuntat, luni seara, demisia din functia de consilier onorific al primului-ministru, demisia sa survenind la cateva ore dupa un atac dur la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. ”Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului,…

- Alege dintre cele mai stylish modele de genti la preturi numai bune pentru un buget redus. Ai la dispozitie un buget mic si iti doresti o poseta stylish si versatila? Am selectat cinci tipuri de genti pe care le poti integra in outifuri de zi ori de seara, si care au mare potential sa devina accesoriile…

- Inițiativa pentru Competitivitate - INACO organizeaza pe 14 noiembrie, la Academia de Studii Economice, o dezbatere cu tema "Romania inventiva. Romania competitiva. Topul invențiilor romanești cu impact in economia reala". Evenimentul este organizat în parteneriat cu Forumul…

- Dezbatere publica: Cum susținem inițiativele inventatorilor romani? Care sunt domeniile in care inventica ar putea susține la randul ei economia romaneasca?"Romania are o mina de aur: inventica romaneasca. Cred ca doar oamenii cu viziune pot sa observe acest potențial. Va invit sa-i cunoașteți",…

- Rasaritul soarelui este o adevarata sarbatoare, in fiecare dimineata, pentru cativa detinuti din Penitenciarul Jilava. Inca de la primele ore, ei pleaca spre locurile lor munca, in afara puscariei, prarasind astfel celulele imbacsite si ticsite cu zeci de condamnati. Se bucura, practic, de libertate,…

- Serbia doreste sa-si mentina actuala politica externa de echilibru intre Rusia si Occident, a declarat ministrul de Externe al tarii, respingand astfel apelul Statelor Unite de a alege intre cele doua tabere, informeaza Reuters.

- Simona Halep va primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, în urma unei decizii a consilierilor generali, exprimata în cadrul sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), potrivit Mediafax. Decizia de numire a lui Halep cetatean de onoare al Bucurestiului…

- Șase sportivi suceveni medaliați anul acesta cu aur la Mondiale sau Europene au fost recompensați cu diplome de excelența și premii in bani de catre Consiliul Județean. Inițiativa i-a aparținut președintelui PNL al CJ, Gheorghe Flutur, iar festivitatea a avut loc in ședința de astazi a deliberativului…

- "In baza hotararii Parlamentului este infiintata acea comisie speciala comuna. (...) Comisia a considerat ca faptul ca isi insuseste acel proiect, il preia ca intiativa parlamentara. (...) Eu nu puteam, dupa tehnica legislativa, sa predau proiectul de lege comisiei pentru ca eu ma raportez la Guvern,…

- Fiul lui Cristi Borcea a slabit 25 de kilograme, dupa ce in urma cu ceva timp și-a micșorat stomacul. Patrick e total schimbat, iar dovada sta in cea mai recenta imagine cu acesta postata pe contul de socializare. Patrick Borcea are 20 de ani și cantarea aproape 100 de kilograme, insa, parinții lui…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat marti ca va lansa in 26 octombrie, la Romexpo, in cadrul targului pentru agricultura „Indagra 2017”, campania de informare si promovare a consumului de carne de oaie denumita “Alege...

- Plenul Senatului a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, initiativa legislativa privind combaterea ambroziei. Actul normativ prevede amenzi cuprinse intre 750 de lei si 5.000 de lei pentru proprietarii de terenuri persoane fizice si intre 5.000 de lei si 20.000 de lei pentru proprietarii persoane…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au stabilit ca legile Justitiei, scrise de Tudorel Toader, vor fi promovate de Parlament, si nu de Guvern, asa cum se stabilise initial. Practic, Mihai Tudose nu vrea sa fie asociat cu proiectele care au stranit deja un val de…

- Autoritatile din Romania au participat la Summitul Consumatorului de la Bratislava, care a avut loc pe 13 octombrie, unde s-a discutat despre combaterea standardelor duble de calitate a alimentelor, potrivit unui comunicat transmis duminica de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Un numar de 32 de organizații civice saluta inițiativa Forumului Judecatorilor din Romania, care a cerut public, printr-un memoriu adresat Guvernului, retragerea proiectului de modificare a Legilor Justiției promovat de ministrul Justiției Tudorel Toader. Membri ai organizațiilor semnatare vor fi ...