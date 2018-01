Reme a aflat cat tine dragostea.

Stiri pe aceeasi tema

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- „In ultima luna am fost vizitați de numeroși aradeni care ne-au cerut sprijinul pentru a transmite autoritaților diverse probleme cu care se confrunta. De la nevoia de a avea un trotuar funcțional in fața casei, de a oferi condiții civilizate persoanelor cu handicap și pana la propuneri ale cetațenilor,…

- Fostul presedinte Traian Basescu si-a exprimat regretul, joi, pentru moartea istoricului Neagu Djuvara, afirmand ca acesta i-a iubit pe romani si ca a lasat in urma sa dragostea pentru tara. "Drum bun Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara,…

- Magnatul de presa Rupert Murdoch vrea ca Facebook sa plateasca pentru știrile de calitate trusturile astfel incat sa nu mai aiba probleme cu știrile false, tot așa cum furnizorii de cablu platesc televiziunile pentru canalele oferite, scrie Reuters . ”Facebook și Google au popularizat surse abuzive…

- Festivalul Airfield nu va mai avea loc in 2018, dupa cum au anunțat organizatorii prin intermediul paginii de Facebook. “Acolo unde visele zboara libere printre nori și soarele te mangaie cu lumina lui calda, acolo am dansat impreuna. Am zburat. Am cantat. Am visat. Și pentru asta, dragilor, va mulțumim!…

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Aplicația Instagram se transforma din ce in ce mai mult și atrage critici tot mai mari din partea utilizatorilor. Cea mai recenta schimbare facuta: introducerea funcției care iți permite sa vezi cand oamenii sunt online și cand au fost ultima oara activi in secțiunea de mesaje private. Exact ca la Facebook…

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- "Sunt convins ca niciodata Parlamentul nu ar fi votat caderea a doua guverne si intrarea in alegeri anticipate. Din pacate, presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnand-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy. Oare sa fie dragostea de la Grivco…

- Inceputa in anul 2016, campania pentru upgrade gratuit la Windows 10 a continuat si anul trecut, Microsoft lasand sa se inteleaga ca va opri in cele din urma metoda prin care utilizatorii de Windows 7 sau Winfows 8.1 pot obtine o cheie de licenta originala Windows 10, prin upgrade gratuit de la sistemul…

- Analiștii ii avertizeaza pe investitori ca Facebook poate pierde pana la 23 miliarde de dolari dupa ce Mark Zuckerberg a anunțat ca vor fi facute schimbari in newsfeed-ul canalului de socializare. Anunțand ca utilizatorii vor vedea mai degraba postari ale familiei și prietenilor și mai puține postari…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Cercetatori germani sustin ca grupurile de WhatsApp pot cadea victima hackerilor, in pofida criptarii folosite de aplicatia celor de la Facebook. Potrivit acestora, oricine reuseste sa dobandeasca controlul asupra serverelor folosite de WhatsApp se poate adauga intr-un grup de discutii fara a fi necesara…

- Potrivit unor cercetatori germani, informațiile de pe grupurile de WhatsApp nu sunt atat de sigure, pentru ca ele pot fi accesate de hackeri, in ciuda criptarii. Experții din securitatea cibernetiac au anunțat la conferința Real World Crypto, din Elveția, ca grupurile de pe WhatsApp pot fi “sparte”…

- Un grup de cercetatori germani sustine ca, in pofida criptarii, hackerii pot accesa informatiile din grupurile de discutii ale aplicatiei WhatsApp. Mai multi cercetatori germani din domeniul securitatii cibernetice au anuntat in cadrul conferintei pe teme de securitate Real World Crypto, care…

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu e de parere ca adevaratul motiv pentru care ministrul de Interne Carmen Dan i-a cerut demisia șefului Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei, in cazul polițistului suspect de pedofilie, ar fi cu totul altul.Intr-o postare pe pagina sa de Facebook,…

- X-watch 4 este noul varf de gama al smartwatch-urilor Evolio care dispune de o interfata grafica noua, ultramoderna iar interactiunea cu ecranul tactil este extrem de rapida gratie memoriei RAM extinse si a celui mai nou Procesor Mediatek, MTK2502C, cu care este echipat. X-Watch 4 te tine…

- ,,Un spectacol despre nevoia prezentei celuilalt intr-o lume in care totul devine din ce in ce mai virtual. Protagonistii nu mai au nevoie de prezentari, sunt doi mari maestri - MAIA MORGENSTERN & MARIUS BODOCHI - intr-o versiune contemporana French style a "Legaturilor primejdioase" marca Eric-Emmanuel…

- Prea multe mesaje cu LMA pe WhatsApp au facut sa pice din nou aplicația. Daca incerci sa trimiți mesajele de Revelion via WhatsApp va trebui sa te orientezi spre clasicul SMS sau o alta modalitate. In jurul orei 21:30, WhatsApp a devenit nefuncțional și in Romania,mai mulți utilizatori ai aplicației…

- Top SMS, Facebook si Whatsapp pentru Revelion 2018. La aceasta cumpana dintre ani, lasa sa treaca prin fereastra sufletului tau magia sarbatorilor si transmite-le celor dragi un gand bun. CANCAN.ro, site-ul nr 1 din Romania ti-a pregatit cele mai frumoase mesaje, urari si felicitari pentru ANUL NOU…

- MESAJE prins SMS, FACEBOOK sau WhatsApp de REVELION 2018. Vrei sa economisesti timp si sa trimiti un mesaj inspirat unor persoane importante din viata ta? Ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a selectat urari de top pentru ca tu sa le poti trimite cum vrei: prin SMS, pe Facebook sau pe WhatsApp.

- Guvernul chinez este foarte restrictiv atunci cand vine vorba de aplicatii de chat sau de retele de socializare. Accesul la Facebook sau WhatsApp este strict interzis, iar asta inseamna ca nevoia utilizatorilor s-a indreptat spre platformele sociale autorizate si reglementate de catre Guvern.

- WhatsApp a implinit opt ani de la lansare, timp in care s-a stabilizat pe piata de aplicatii de chat ca fiind una dintre cele mai bune si mai de incredere. Dupa ce a fost achizitionata de Facebook, aplicatia a pus foarte mare accent pe partea de securizare a conversatiilor si de criptare a datelor.

- Din cauza actualizarilor constante aduse WhatsApp, este inevitabil ca indragitul programul de chat sa nu mai suporte dispozitive foarte vechi. WhatsApp are un numar foarte mare de fani in fiecare colt al mapamondului. Aproximativ 1,3 miliarde de internauti depind de populara aplicatie pentru…

- Peste 2.700 de functionari turci au fost demisi, duminica, din cauza unor presupuse legaturi cu organizatii teroriste, un nou val de concedieri dupa tentativa de lovitura de stat din 2016. Conform unui decret publicat in monitorul oficial, 2.756 de persoane au fost demise din functiile detinute…

- Comisia responsabila de protectia vietii private din Franta a trimis catre WhatsApp o nota oficiala prin care ii cere celei mai populare aplicatii de mesagerie din lume sa nu mai impartaseasca date despre utilizatori cu Facebook, compania mama, in termen de o luna de zile. Presedintele National Data…

- Setea de like-uri pe Facebook e atat de mare incat pana și Facebook s-a saturat. Platforma de socializare vrea ca utilizatorii sa inceteze cu indemnurile la like și sa fie mai chill in abordarea online. Așa ca ce masuri i-au oamenii lui Mark Zuckerberg? Postarile de tip “engagement bait” vor ramane…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Polițista din Cugir, care a reușit sa stopeze o infracțiune de talharie in desfașurare, este motiv de mandrie pentru Poliția Romana, care a postat cu ea o fotografie pe pagina de Facebook. La trei ore de la publicare, postarea a strans peste 1.000 de like-uri și zeci de distribuiri și felicitari. ”Talhar…

- Un update nou al aplicației WhatsApp vine cu o noutate pe care mulți o așteptau și o cereau de ani de zle. WhatsApp iți va permite vizionarea videoclipurilor de pe YouTube direct din aplicație, alaturi de prietenii tai. Update-ul va fi disponibil mai intai pentru telefoanele cu sistem de operare iOS,…

- "Preturile la unele produse au crescut nejustificat. Am instituit o echipa de control. Am facut si o adresa. Sunt elemente pe care noi nu le cunoastem", a spus ministrul. "Astazi, am primit pe WhatsApp o imagine de la un magazin, nu-i spun numele, de la Sibiu. Cand am fost saptamana trecuta,…

- Procurorul Mihaiela Moraru-Iorga a declarat pentru Mediafax ca, la sfarsitul lunii octombrie, in cadrul unei cereri privind cariera sa in magistratura, a explicat si modul de lucru al conducerii DNA, facand referire la implicarea in anumite cauze. In acest context, Iorga a invocat sesizarea…

- Sub deviza ”Nu vrem sa fim o nație de hoți”, mii de timișoreni s-au adunat, duminica seara, in Piața Victoriei pentru a protesta din nou impotriva politicii guvernului. Mobilizarea s-a facut pe un grup de pe Facebook, organizatorii acțiunii (”Inițiativa Timișoara”, ”Timișoara civica” și ”Rezistența…

- Autoritațile afgane vor sa interzica aplicațiile WhatsApp și Telegram, cerand chiar furnizorilor de internet sa blocheze aceste servicii de mesagerie. Decizia a starnit insa nemulțumire populației, care a acuzat guvernul de cenzura, relateaza BBC News. Un oficial afgan a cerut furnizorilor de internet…

- Trei barbati imbracati in salopete, cu legitimatii false se prezentau la usile batranilor, sub pretextul ca fac verificari la gaze. Imediat ce intrau in casa, unul dintre barbati verifica tevile si aragazul, altul il tinea de vorba pe proprietar, iar al treilea scotocea prin locuinta.…

- Coalitia pentru Familie este, in ultimele zile, tinta cenzurii pe Facebook. Nu pentru mesaje care ar putea fi considerate discriminatoare, ci pentru publicarea unui proiect de lege din Spania, fara alte comentarii.Marti, 31 octombrie, Facebook a șters o postare a paginii "Referendum pentru…