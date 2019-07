Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat (PSD) se reuneste luni, la ora 12, la Palatul Parlamentului. Potrivit presedintelui PSD, premierul Viorica Dancila, in sedinta CExN va fi decisa formula remanierii guvernamentale. "S-a lucrat la evaluarea ministrilor…

- S-a pus problema, s-a discutat și s-a convenit... E prima remaniere de la venirea PSD la putere care se planifica și se face in timp record. Maine sunt programate intalniri decisive ale Comitetului Executiv Național al PSD și Biroul Politic Central al ALDE. Cei doi șefi de partid au convenit, Viorica…

- Data rectificarii bugetare a fost decisa miercuri in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. "In sedinta CExN s-a stabilit ca pana pe 31 iulie ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza cum se prezinta bugetul si ce masuri va lua pentru ca, pana la sfarsitul anului,…

- Social-democrații se întâlnesc miercuri, într-o ședința informala, la Vila Lac. Comitetul Executiv a fost convocat de președintele PSD, Viorica Dancila la ora 18:00 și au fost invitați liderii PSD din teritoriu dar și ministrii. Întâlnirea pesediștilor este prima dupa alegerea…

- Viorica Dancila a reușit sa-i scoata din sarite pe unii social-democrați dupa ce a decis, impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa il susțina pentru un nou mandat de guvernator BNR pe Mugur Isarescu. Decizia le-a picat greu celor care s-au razboit cu guvernatorul și i-au pus in carca toate…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila și liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu se vor reuni in cateva ore intr-o ședința a coaliției, informeaza Antena3. Intalnirea de azi vine dupa ce Dancila a anunțat ca in sondajele interne PSD pentru desemnarea prezidențiabilului va fi testat și un candidat…

- Viorica Dancila a declarat marți ca nu are emotii fața de motiunea de cenzura fiindca are incredere in colegii din PSD si ALDE. Premierul nici macar nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul motiunii de cenzura, atat de multa incredere are șefa interimara a Partidului Social Democrat,…

- Pregatiri intense pentru motiune si in tabara coalitiei de guvernamant, si in tabara Opozitiei. Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu au sedinte cu parlamentarii PSD si ALDE, pe care, probabil, ii vor pune sa stea in banci.