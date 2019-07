Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis face declaratii, marti, la Palatul Cotroceni. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta remanierea Guvernului, propusa de premierul Viorica Dancila, in urma votului din Comitetul Executiv National, care i-a retras sprijinul ministrului Tudorel Toader. In plus, la…

- Social democrații au decis miercuri, in ședința CEX, nominalizarea a trei noi miniștri pentru portofoliile de la Justiție, Dezvoltare și Fonduri Europene. La nivel oficial, conducerea PSD a decis sa se mearga pe varianta propusa de Viorica Dancila și anume remanierea guvernamentala și nu restructurarea…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- Liderii social-democrati s-au reunit, miercuri, la Parlament, in sedinta Comitetului Executiv National (CEx) care ar putea decide retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader, decizie ce ar forta mana prim-ministrului Viorica Dancila de a il remania din Guvern. Deputatul PSD Eugen Nicolicea,…

