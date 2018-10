Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca niciun nume vehiculat ca fiind remaniabil nu este real pentru ca nu s-a discutat pana acum aceasta tema in partid. "Nu s-a discutat nimic pana acum", a spus Liviu Dragnea, dupa ce a fost intrebat daca sunt reale remanierile anuntate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va realiza o remaniere guvernamentala și ca va finaliza, lunea viitoare, evaluarea miniștrilor din cabinetul sau, scrie Mediafax.„O remanierea va exista. Luni termin evaluarea”, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri,…

- "Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire la statutul de membru al echipei guvernamentale!", a scris Tudorel Toader pe Facebook. In spatiul public au aparut informatii conform carora…

- Gabriel Zetea, vicepreședintele PSD, susține, intr-o postare pe Facebook, referitor la informațiile aparute in spațiul public conform carora ar urma sa o inlocuiasca pe Carmen Dan la MAI, ca nu este interesat de niciun portofoliu."Am urmarit in ultimele doua zile foarte multe stiri legate…

- Gabriela Firea a fost primul lider PSD care a cerut explict ca Liviu Dragnea sa faca un pas in spate. Discursul Gabrielei Firea vine la mai bine de trei ore de la incerea sedintei. Alti lideri, printre care Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, au vorbit despre problemele de comunicare din partid si alte…

- Vicepremierul Viorel Stefan a fost propus pentru functia de ministru interimar al Cercetarii, dupa demisia lui Nicoale Burnete din Executiv. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a inaintat deja propunerea catre Cotroceni, presedintele urmand sa faca desemnarea.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, la Topoloveni, ca l-a propus pe vicepremierul Viorel Ștefan pentru funcția de ministru interimar la Cercetare."L-am propus la interimat pe domnul vicepremier Viorel Ștefan. Am trimis propunerea la Cotroceni", a declarat Viorica Dancila. Propunerea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Constanta, ca nu se va discuta despre remaniere guvernamentala la sedinta Comitetului Executiv de la finalul acestei saptamani, intrucat nu a fost realizata evaluarea ministrilor.