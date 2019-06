Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila vrea sa faca imediat dupa Congresul PSD o remaniere extinsa, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO, subiectul fiind pe agenda ședinței informale de la Neptun. ‘Dancila vrea remaniere imediat dupa Congres’, spun sursele citate. Sorina Pintea și Eugen Teodorovici…

- Premierul Viorica Dancila a aprobat constituirea unei comisii interministeriale care se va ocupa de elaborarea legislatiei privind modul in care vor fi ajutati consumatorii vulnerabili de energie, a declarat, marti, Florin Ciocanelea, consilier pe probleme energetice al primului-ministru, in cadrul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca a transmis un mesaj colegilor de partid prin care i-a anuntat ca nu va vota la referendum, avand in vedere ultimele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis care foloseste demersul in scop electoral si care a spus ca vrea ca PNL sa fie la...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la Bacau, ca va merge duminica la urne si va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum. Aflata intr-o vizita in municipiul...

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Sorina Pintea si Orlando Teodorovici au sustinut o conferinta de presa, marti, 21 mai, la Primaria Frasin, din judetul Suceava. Cu o zi inainte, cei trei s-au intalnit pe ascuns cu primarii PSD, la o pensiune din apropierea orasului Gura...

- Ungaria va semna un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale din Rusia daca grupul american Exxon Mobil Corp nu va lua o decizie finala, pana in luna septembrie, privind investitia in proiectul offshore Neptun, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, pentru Reuters.…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe presedintele Consiliului de Ministri din Bosnia si Hertegovina, Denis Zvizdic, in cadrul unei ceremonii oficiale cu onoruri militare. Potrivit programului anuntat de Guvern, urmeaza o intrevedere in plen a celor doua delegatii…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca Guvernul face progrese in privinta proiectului autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, sustinand ca in numai cateva luni s-a ajuns in faza finala a achizitiei publice, noteaza Agerpres.