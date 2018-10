Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu susține ca fiecare partid, atat PSD cat și ALDE, iși face propria evaluare a miniștrilor. Declarație vine in contextul in care Liviu Dragnea, liderul PSD, declara marți in legatura cu remanierea guvernamentala ca se va face dupa intoarcerea premierului Viorica Dancila…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a a avut in aceasta seara o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Convorbire telefonica a avut loc la inițiativa șefului Guvernului israelian și a avut ca subiect relațiile romano-israeliene și vizita de stat pe care acesta trebuia sa o aiba in Romania…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea ar fi facut apel la unitate vineri, in sedinta Comitetului Executiv al PSD si ar fi spus ca nu renunta la demersurile pentru modificare legilor justitiei. Primarul Capitalei Gabriela Firea ar fi reiterat atacurile din ultima vreme si i-ar fi reprosat modul discretionar…

- Partidul Democrat a susținut propunerile Prim-ministrului Pavel Filip privind remanierile in Cabinetul de miniștri, care au ca scop creșterea eficienței activitații Guvernului și a echipei Executivului.

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni Opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta in pozitia de arbitru intr-un peisaj politic fragmentat. Intr-un discurs, Lofven s-a aratat hotarat sa ramana in fruntea Executivului si sa blocheze…

- Liviu Dragnea susține ca i-a cerut Vioricai Dancila sa-i prezinte evaluarea miniștrilor."Ne uitam cu toții ce se intampla cu actul de guvernare. Sunt sute de masuri luate care produc efecte pozitive, dar sunt in continuare ministere unde ritmul de lucru nu este la nivelul la care este dorit…

- Remanierea guvernamentala va fi decisa in urma evaluarii miniștrilor. Premierul Viorica Dancila a precizat, vineri, ca a inceput deja analiza activitații fiecarui membru al Executivului, pentru a se vedea daca s-a pus in aplicare programul de guvernare. Prim-ministrul Viorica Dancila anunța ca o remaniere…

- Apar informații noi dupa ce președintele Romaniei a sesizat CCR cu privire la un conflict de natura constituționala in relația cu premierul! Potrivit unor surse politice, citate de Antena 3, premierul Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineața pe Klaus Iohannis, inainte de a fi publicat comunicatul…