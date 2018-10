Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu a declarat, pentru G4Media, ca evaluarea miniștrilor cabinetului Dancila, în vederea unor posibile remanieri, va fi încheiata &"cel târziu duminica&" și ca sunt

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu a explicat cooptarea lui Niculae Badalau in echipa care monitoriza activitatea miniștrilor din cabinetul Dancila. Deși la CEx-uld e vineri Badalau s-a poziționat in tabara celor care cereau demisia lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefanescu spune ca…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a sustinut in functii colosale, atat in partid cat si in Parlament sau Guvern, precizand ca e vorba de un complot.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca ii cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa retraga de urgența proiectul de hotarare privind suplimentarea cu 160 de posturi a schemei de personal a DNA.„Este absolut neverosimil proiectul de hotarare…

- Codrin Stefanescu a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea referitoare la presupusa tentativa de asasinat asupra liderului PSD. Secretarul general al partidului condus de Dragnea crede ca tacerea serviciilor secrete si a presedintelui Klaus Iohannis pe tema tentativei de asasinat acuzata…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca decizia ministrului Justitiei de a nu selecta un candidat pentru a prelua sefia DNA este una profesionista”. „Eu cred ca a luat o...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, sare in apararea premierului Dancila dupa ce a confundat Priștina cu Podgorița, spunand intr-o intervenție la Realitatea Tv ca nu considera ca a fost o gafa a premierului, ci mai degraba un incident neplacut.„De ce tot timpul cautați explicații.…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a comentat miercuri dimineața intalnirea care va avea loc intre premierul Dancila și președintele Iohannis.„Din pacate, nu cred ca vom avea un dialog instituțional. Nu pot sa cred ca dl Iohannis devine ințelept peste noapte și trebuie sa purtam…