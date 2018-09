Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reiterat faptul ca este nemultumit de unii ministri, insa a refuzat sa dea nume, precizand ca rezultatul evaluarii va fi prezentat dupa referendumul din octombrie privind modificarea Constitutiei, scrie News.ro.Intrebat luni de jurnalisti, dupa sedinta BPN,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca sunt ministri care refuza sa semneze documente și nu pot ramâne în Guvern. ”Doamna premier va veni cu un set de propuneri, generat de analiza ei. Asta va fi sigur dupa referendumul pentru familie si va…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca exista ministri care refuza sa semneze si acestia nu mai pot ramane in Guvern. "Doamna premier va veni cu un set de propuneri, generat de analiza ei. Asta va fi sigur dupa referendumul pentru familie si va fi o decizie foarte dezbatuta in Cex. Va fi o discutie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca sunt ministri care "fug de semnatura" si a anuntat ca despre remaniere se va discuta intr-un Comitet Executiv National al partidului, dupa referendumul pentru revizuirea Constitutiei. Liderul PSD a precizat ca premierul Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta, joi, la sediul central al partidului, cu premierul Viorica Dancila si mai multi membri ai Cabinetului, printre care si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit unor surse, la discutii se mai afla ministrul Justitiei, Tudorel Toader si…

- Infiintarea Fondului Suveran de Investitii, declarata neconstitutionala Înfiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare este neconstitutionala, a decis astazi CCR. Judecatorii au admis astfel sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis si de partidele din…

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…

- Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Antena 3 , ca PSD nu renunța la ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis și ca au existat discuții despre acest subiect cu ALDE. Potrivit liderului PSD, suspendarea lui Iohannis este 100% sigura și doar o minune ar face sa se schimbe lucrurile. Dragnea l-a…