"Am facut o evaluare in functie de indeplinirea masurilor din programul de guvernare. Urmeaza sa expun aceasta evaluare in cadrul CEX. Vom hotari impreuna cand va avea loc aceasta sedinta. Nu va pot da nume. Evaluarea s-a facut in functie de masurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie sa avem un vot si din punct de vedere politic am sa vad care e sustinerea din partea CEx. Nu pot spune acum vor pleca un numar de ministri si vor ramane atatia", a anuntat, marti, Viorica Dancila.

Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus ca remanierea care va avea loc este ”importanta”…