- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ii recomanda lui Liviu Dragnea sa nu ii dea afara din partid pe nemulțumiți dupa votul de incredere din CExN, fiind de parere ca "marea arta" a unui lider este sa ii țina pe aceștia in interiorul formațiunii și sa ii conduca.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca in partid nu exista „un moment statutar” care sa conduca la schimbarea din funcție a președintelui formațiunii, Liviu Dragnea, iar in aceste condiții „doar un grup inconștient” ar incerca schimbarea șefului PSD.„Scrisoarea…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, referitor la scrisoarea deschisa trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD, ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, iar aceste lucruri vor...

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri seara, dupa ședința informala ținuta de liderii social-democrați la mare, ca amnistia și revizuirea unor sentințe "sunt pe agenda noastra, toți sunt preocupați de lucrurile astea", dar subiectul nu a fost dezbatut, potrivit Mediafax.

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca „probabil” se va face o remaniere dupa evaluarea ministrilor in CExN si ca la sedinta social-democratilor de la Neptun se po...

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca „probabil” se va face o remaniere dupa evaluarea ministrilor in CExN si ca la sedinta social-democratilor de la Neptun se poate discuta inclusiv despre activitatea premierului Viorica Dancila.

- Presedintele organizatiei judetene PSD Dolj, Claudiu Manda, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca este „unul dintre oamenii care sustin” in partid ideea organizarii unui miting. Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a spus la randul sau, pentru MEDIAFAX, ca formatiunea trebuie sa „cultive linistea”.

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat la Digi24 ca „unii sunt in permanența nemulțumiți ca nu ajung ei sa dirijeze treburile in aceasta țara”. El a adaugat ca „nu facem revoluție in toata ziua” și i-a indemnat pe cei nemulțumiți sa se organizeze ca sa caștige alegerile. „Din toate intervențiile…