Dar pana cand atata #rezist in fata legii?!

Adeptii miscarii #rezist au lovit si in weekend: s-au razbunat pe poarta garajului deputatului Florin Iordache. Inaltator demers – sa arunci papuci in curtea unui parlamentar, sa scrijelesti mascari la resedinta unui politician, fix ce lipsea Romaniei. Oare cat de retardat sa fii incat sub protectia lunii sa te furisezi… [citeste mai departe]