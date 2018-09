Stiri pe aceeasi tema

- CExN PSD. ”Miza de astazi cred ca este excluderea mea pentru ca am avut curajul, dupa ce am epuizat toate etapele, sa spun ca dl Dragnea nu-și mai respecta angajamentele luate fața de romani și fața bucureșteni. Cred ca se va propune excluderea mea. O alta miza foarte importanta este sa fie dați…

- Ziua cuțitelor lungi in PSD! De la ora 12.30, la Palatul Parlamentului, are loc Comitetul Executiv Național, convocat in regim de urgența, dupa ce trei lideri ai formațiunii, Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, au cerut, in numele unui comitet de inițiativa, demisia lui Liviu Dragnea…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, este la un pas de a renunța la funcția de șef al executivului! Conform Romania TV, Viorica Dancila ia in calcul sa demisioneze din fruntea guvernului, in urma apariției in presa a scrisorii prin care Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu, in numele…

- La PSD, a aparut scrisoarea mult anunțata: e semnata de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuinau și mizeaza exclusiv pe ceva ce nu exista: apelul la obrazul subțire, finuț și sensibil al lui Dragnea. Cu alte cuvinte, cei trei – care, deocamdata, se sperie numai intre ei -, ii cer de la obraz…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. Cei trei propun ca Vorica Dancila sa…

- Liderul Partidului Social Demcorat, Liviu Dragnea, se afla in plin razboi cu primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, iar in ultimele zile declarațiile edilului au devenit tot mai tranșante și taioase. Insa Dragnea nu ar trebui sa fie surprins de aceasta evoluție. Chiar el, in urma cu cațiva ani, il…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca a citit ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea sa inceapa o cariera de notar si a vazut si solicitarea ca sa se suspende imediat,...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns, luni, la declaratiile Gabrielei Firea privind spionajul in PSD. El i-a cerut primarului Capitalei sa faca plangeri sau sa aduca dovezi pentru a-si sustine...