Remaniere Toader. Tăriceanu: Eu nu mă pot opune "Tudorel Toader este un ministru independent pe locul PSD-ului. Este la recomandarea mea, sustinut de noi. Aprecierea mea si a colegilor mei fata de Tudorel Toader este una foarte buna, e un ministru care mie mi se pare ca s-a remarcat foarte mult nu numai ca ministru al Justitiei, dar ca ministru al intregului cabinet sau in comparatie si cu ceilalti colegi. El a avut o performanta pe care as vrea s-o vad si la altii si din acest motiv ne-am declarat fara echivoc aprecierea. Acum, ce face PSD-ul cu locul care e al lui, e o problema a PSD-ului", a declarat Tariceanu la TVR 1. Intrebat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a spus ca nu vede un alt ministru al Justiției mai potrivit decat Tudorel Toader, apreciind ca este unul dintre cei mai buni din actualul Cabinet cum Romania nu a mai avut din 1989 pentru acest portofoliu. ”Din punctul nostru de vedere coaliția de guvernare este foarte…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat marți, la Parlament, ca formațiunea liberal-democrata apreciaza activitatea lui Tudorel Toader, și ca respecta dreptul PSD de a il evalua pe ministru pentru ca portofoliul Justiției revine formațiunii social-democrate.„Nu dorim sa ducem lucrurile…

- "Dupa cum stiti, pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarilor. A venit astazi vremea evaluarii domnului ministru Tudorel Toader. Dupa Ordonanta odioasa 92/2018, care a bulversat, pur si simplu, parchetele, dupa toate nenorocirile pe care le-a facut pe acest domeniu al Justitiei, a venit momentul…

- "Nu am comentat in niciun fel propunerea formulata de Tudorel Toader privind numirea procurorului-sef, pe de alta parte nu putem sa nu tragem concluzia clara ca Tudorel Toader nu este ministrul celor care aplica legea - judecatori, procurori -, nu este ministrul care sa colaboreze loial cu CSM, care…

- "Cred ca la nivelul Guvernului, anumite schimbari ar fi utile. In ceea ce priveste ministrii ALDE, nu am nicio ezitare in a va spune ca apreciez ca foarte buna activitatea lor si nu sunt motive pentru a fi inclusi pe o lista de remaniere", a afirmat Tariceanu la Palatul Parlamentului. El a…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu trebuie sa paraseasca Guvernul, precizând ca apreciaza ca &"foarte buna&" activitatea tuturor membrilor ALDE din Executiv.

- Oficialul guvernamental da de inteles ca, desi s-a aflat ca a cerut sa intre in randul notarilor publici, nu sunt sanse prea mari sa si lucreze in acest domeniu, fiind atras mai degraba de sfera dreptului penal. Tudorel Toader – actualmente ministru al Justitiei si profesor universitar la Iasi – a dezvaluit,…

- Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare."Am citit si eu in presa. Am vazut si eu aceasta dezbatere, dar la minister, pana am plecat eu vineri, nu era asa ceva. Iar…