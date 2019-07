Remaniere și restructurare Guvern Dăncilă. Teodorovici, următoarea mutare "O remaniere ar fi indicata mai repede si o restructurare a Guvernului, atunci cand, desigur, Parlamentul se va intoarce din vacanta, sau daca nu va fi convocat poate mai repede, pe final de august. Ar fi cel mai bine, pentru ca, de ce faci o remaniere? Sa aduci un ministru mai performant decat cel care este astazi in pozitie.(..) Poti face ambele. Si remanierea si partea de restructurare. Acolo unde nu schimbi ministerele si se impune o anumita remaniere, atunci poti face remaniere. Diferenta o faci in luna august cum spuneam, la final, pe restructurare, astfel incat oamenii sa se apuce de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

