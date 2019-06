Remaniere sau restructurare în PSD. Ce urmează pentru partid „Nu am luat inca aceasta hotarare. Nu a fost absolut nicio discuție despre o persoana sau alta, ci remanierea, daca se face, nu se face legata de o persoana, se face legat de activitatea pe care a avut-o, de ceea ce a indeplinit din programul de guvernare ministrul respectiv in domeniul pe care l-a coordonat. Nu aș vrea sa facem aceasta abordare legata de persoana”, a declarat, duminica seara, la Antena 3, Viorica Dancila. Intrebata daca a incetat „razboiul” dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern și daca va merge pe varianta remanierii care poate fi blocata de președinte, Viorica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

