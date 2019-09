Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe si-a remaniat miercuri guvernul, inlocuind in principal ministrii apararii si afacerilor externe, a anuntat purtatorul de cuvant al executivului intr-o conferinta de presa, informeaza France Presse potrivit Agerpres. Functiile cheie sunt incredintate unor figuri…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca țara sa va dezvolta clase de rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), în replica la anunțul Administrației SUA privind amplasarea de rachete cu raza intermediara de acțiune în Asia de Est,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

- Johnny Kitagawa, care a fondat in 1962 ''Johnny & Associates'', o importanta companie de productie si agentie specializata in descoperirea talentelor, a cazut inconstient la data de 18 iunie si a fost transportat la spital. Compania sa a produs o serie de formatii masculine, printre acestea…

- Studentul australian Alek Sigley, disparut de peste o saptamana, a fost eliberat din detentie in Coreea de Nord si este "bine si in siguranta", a anuntat joi prim-ministrul australian Scott Morrison, citat de DPA si France Presse. Studentul in varsta de 29 de ani din Perth, care organiza…

- China a fost de acord sa faca noi achizitii de produse agricole din SUA si sa se intoarca la masa de negocieri. Nu a fost stabilit niciun termen pentru a ajunge la un acord, iar cele doua mari economii ale lumii raman in contradictie asupra unor parti semnificative ale unui acord. Ultima…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat pentru BBC ca i-a sfatuit pe candidații pentru funcția de prim-ministru, Jeremy Hunt și Boris Johnson, sa evite ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit Mediafax. Kono a mai spus ca firmele japoneze sunt „foarte…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze joi o prima vizita de stat - in ultimii 14 ani - in Coreea de Nord, un nou semn al unei apropieri, in momentul in care cele doua tari infrunta presiuni din partea Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Silviu Manastire…