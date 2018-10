Remaniere guvernamentală. Tăriceanu, decizia ALDE "ALDE nu remaniaza pe nimeni. (...) Fiecare partid isi face propria evaluare a ministrilor care sunt reprezentantii partidului in Guvern", a spus Tariceanu. Potrivit liderului ALDE, activitatea desfasurata de ministrii partidului este una satisfacatoare, in urma evaluarilor facute "Niciodata nu pot sa spun ca totul merge perfect, nici in ceea ce ii priveste pe colegii mei, nici in ceea ce ma priveste pe mine. Fiecare avem loc sa facem mai bine si mai mult, dar, pe ansamblu, activitatea lor, pana in acest moment, a fost considerata, pe baza evaluarilor facute, ca satisfacatoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

