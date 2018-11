Remaniere guvernamentală. Ședința CEX, dată stabilită Partidul Social Democrat a decis ca ședința CEX sa aiba loc luni, 19 noiembrie. ''In ședința Comitetului Executiv vin cu o evaluare pentru fiecare minister și pentru fiecare ministru in parte. Inclusiv pe Ministerul Sanatații vom da un raspuns acestor lucruri dupa evaluarea pe care o vom prezenta public. Am ținut cont de toate punctele din programul de guvernare. O sa vin cu o evaluare generala asupra guvernarii și cu o evaluare pe fiecare minister in parte pornind de la lucrurile asumate. Lasați-ma pana la remaniere ca atunci sa vin punctual cu fiecare aspect.'', a declarat Viorica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti seara ca premierul Viorica Dancila are deja un punct de vedere finalizat in ceea ce priveste membrii actualului Guvern, “care ar trebui sa nu mai continue, cel putin in aceasta echipa”, mentionand ca acest punct de vedere…

- Zi cu mize mari in cadrul Comitetului Executiv al PSD. Ședința a inceput cu o intarziere de jumatate de ora, Liviu Dragnea avand inainte discuții, in biroul sau, cu Viorica Dancila și mai mulți lideri PSD. Toți liderii au intrat in ședința fara telefoane pe care le-au lasat la...

- Vicepreședintele PSD Paul Stanescu, unul din contestatarii lui Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu premierul Viorica Dancila, inainte de Comitetul Executiv Național al PSD, care va avea loc vineri. Stanescu a spus ca i-a cerut lui Dancila sa asigure, din calitatea sa de președinte executiv al…

- Partidul Social Democrat se reunește vineri, 21 septembrie, de la ora 12.30, urmare a nemulțumirilor din partid, scrie Mediafax.Ședința vine in contextul in care mai multe voci din partid l-au contestat pe Liviu Dragnea. Președintele PSD a declarat luni, intrebat daca este dispus sa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca o remaniere guvernamentala va fi decisa in urma evaluarilor pe care le va face, precizand ca deja au inceput analizele pe fiecare minister in parte. „O remaniere o voi decide in urma evaluarilor pe care le fac. Deja am inceput evaluarile pe fiecare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca daca premierul Viorica Dancila va considera necesara o remaniere guvernamentala, o decizie va fi luata in Comitetul Executiv al partidului. Intrebat la finalul CExN al PSD care a avut loc sambata la Neptun daca va fi facuta o remaniere guvernamentala…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, sambata, ca Partidul Social Democrat ar trebui sa aiba un Guvern mai performant decat cel din prezent.Intrebata la Neptun, unde sambata are loc sedinta CExN a PSD, daca isi mentine pozitia dintr-o scrisoare adresata membrilor partidului prin…

- Viorica Dancila a declarat ca, deocamdata, nu se pune problema remanierii pentru ca nu exista o evaluare a ministrilor. Viorica Dancila, premierul Romaniei: "Nu se va vorbi la acest Comitet Executiv de remaniere guvernamentala. Dupa cum stiti, am spus ca se va face o evaluare a fiecarui ministru in…