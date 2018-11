S-au aflat -in sfarsit – schimbarile pe care PSD-ul le propune in cazul Executivului, dupa evaluarea activitatii ministerelor din actualul Cabinet. In urma cu scurta vreme, dupa mai bine de sapte ore de sedinta, in cadrul Comitetului Executiv s-au decis opt schimbari in cadrul Guvernului. Se propune o rocada – si anume preluarea, de catre social-democrata Vasilescu, a […] Remaniere guvernamentala. PSD propune schimbari la 8 ministere. Numele anuntate de Dancila is a post from: Ziarul National