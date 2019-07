Remaniere guvernamentală. Premierul Dăncilă anunţă descentralizarea "Vor mai fi ministere care vor fi analizate. De luni vom incepe din nou analiza pe ministere, de data aceasta o analiza mult mai ampla, pe langa analiza indeplinirii masurilor din programul de guvernare, pe langa analiza modului in care ministrii au fost in teritoriu, modul in care au comunicat, avem in vedere si o restructurare pe fiecare minister in parte, dublata de descentralizare, astfel incat probabil analiza o sa dureze un pic mai mult, dar cred ca este nevoie de acest lucru si il vom trata cu foarte multa seriozitate", a afirmat Dancila, intr-o conferinta de presa la Bistrita, intrebata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

