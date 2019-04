Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem ministri numiti politic, de catre o echipa politica. As vrea sa va spun ce-am facut eu, in momentul in care Comitetul Executiv al partidului mi-a solicitat aceasta demisie, nu am pus intrebari si mi-am dat aceasta demisie. Din punctul meu de vedere, cand iti pierzi sustinerea politica, este…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a declarat joi, referitor la schimbarea din funcție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, ca atunci cand un membru al Guvernului iși pierde susținerea politica este normal sa faca ”un pas in spate”, apreciind propunerea lui Eugen Nicolicea ca fiind ”foarte buna”.”Nu…

- (Sa ne spuneți daca stați astazi la coada pentru autograf din partea domnului președinte) Cu siguranța, nu vom cere un regim privilegiat. Cand ne va veni randul, așteptam cartea cu autograf. (Credeți ca iși exerseaza domnul președinte caligrafia pentru decretele, poate cel de revocare…

- Comitetul Executiv al PSD se va reuni, astazi la Parlament, incepand cu ora 12.00, au declarat surse politice pentru Mediafax. Printre temele de discutie ale social-democratilor ar putea fi remanierea guvernamentala, cat si calea de actiune cu privire la Tudorel Toader. Remanierea guvernamentala va…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, este invitat lui Dan Marinescu, la Adevarul Live, pentru a vorbi despre subiectele momentului: conflictul juridic cu presedintele Iohannis privind numirea sefului Marelui Stat Major al Armatei si blocajele cu care se confrunta Ministerul Apararii privind programul de…

- Dupa ce saptamâna trecuta social democrații l-au criticat dur pe ministrul Justiției și au vorbit despre posibilitatea retragerii sprijinului politic, conducerea PSD a amânat luni discuția pe acest subiect. Președintele PSD anunțase cu o zi în urma, la Slobozia, "ca trebuie sa…

- Criza apei potabile din Ploiesti dureaza de 4 zile deja, iar raspunsurile privind cauza generatoare intarzie sa apara. La fel se intampla si cu rezultatul analizelor facute mostrelor trimise la laborator si a despagubirilor ce ar fi normal sa le fie acordate ploiestenilor pagubiti. Pe aceasta tema,…

- Eugen Nicolicea a declarat, luni, la Antena 3, ca singura soluție, pentru a se evita situații in care președintele Iohannis sa nu mai poate refuza propunerile Guvenului pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltarii Regionale, este sesizarea Curții Constituționale.