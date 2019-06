Remaniere guvernamentală ALDE. Dăncilă: ''Prima dată discutăm în partid'' „ALDE va decide daca iși dorește aceasta remaniere (referitor la Teodor Meleșcanu). Deocamdata nu am discutat cu domnul Tariceanu. Și daca facem o remaniere, prima data discutam in partid și apoi in coaliție”, a spus Viorica Dancila, pe tema unui remanieri mai extinse. „In scurt timp vom lua o decizie pentru nominalizarea pentru postul de vicepremier peprobleme economice pentru ca domnul Viorel Ștefan va pleca la Curtea de Conturi'', a adaugat prim-ministrul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

