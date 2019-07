Remaniere Guvern. Răzvan Cuc, precizare Prezent la Suceava intr-o vizita pe șantierele din județ, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost intrebat de jurnaliști daca se simte remaniabil, dupa ce in presa au aparut informații legate de o viitoare remaniere a Guvernului Dancila. Ministrul Cuc a raspuns jurnaliștilor ca și-a facut treaba, ca nu i s-a reproșat nimic legat de activitatea sa și ca in partid nu s-a discutat de remaniere. „Haideți sa va spun un lucru: eu niciodata nu m-am agațat de un scaun și nici nu o sa ma agaț de vreun scaun. Important este ceea ce se faci in momentul in care deții o funcție. Ce proiecte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

