Remaniere Guvern. Dragnea, răspuns în privinţa schimbării miniştrilor Intrebat intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi daca in cazul unei restructurari vor fi schimbati mai multi ministri decat cei deja anuntati, liderul PSD a raspuns: "Nu. Astea sunt propunerile: cele doua colege si Justitie". El a afirmat, totodata ca liderii coalitiei PSD- ALDE se vor reuni, luni, in sedinta, pentru a discuta situatia remanierii guvernamentale si modul de actiune in cazul in care propunerile social-democratilor vor fi respinse de presedintele Klaus Iohannis. VEZI SI Dancila, discutie cu Iohannis. Dragnea: Asta i-a zis VEZI SI, discutie cu Iohannis.: Asta i-a zis "Luni o sa avem o intalnire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

