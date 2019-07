Remaniere Guvern Dăncilă. Tăriceanu dă numele ministrului ALDE care va fi schimbat Teodor Meleșcanu este cel care-și va pierde funcția de ministru de Externe, urmand ALDE sa faca maine o noua propunere. ”Am discutat cu mai mulți colegi din conducere, intr-o maniera informala și maine vom avea o reuniune a Biroului Politic in care vom propune inlocuirea din funcție a ministrului de Externe. Cred ca percepția publica care s-a creat despre ministrul de Externe ii afecteaza atat propria capacitate de lucru in cadrul Ministerului. Il apreciez personal pe Teodor Meleșcanu, am lucrat foarte mulți ani impreuna, dar știm amandoi cat este de greu sa te lupți cu percepția publica.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu a precizat ca il apreciaza pe Teodor Melescanu, dar ca amandoi stiu ca exista o problema legata de perceptia publica. "Maine voi propune inlocuirea din functie a ministrului de Externe. Cred ca perceptia creata ii afecteaza propria capacitate de lucru. Il apreciez personal, insa…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica seara, la Antena 3, ca va propune Biroului Politic al ALDE, care va avea loc luni, remanierea ministrului de Externe Teodor Melescanu. Tariceanu a precizat ca il apreciaza pe Teodor Melescanu, dar ca amandoi stiu ca exista o problema legata…

- Romanul aflat in vacanta, cu familia, in Halkidiki, in Grecia si care a fost ranit in urma furtunii de miercuri noapte va fi externat in cursul acestei zile, a declarat ministrul de Externe, Teodor Melescanu, la un post de televiziune. Intre timp se asteapta eliberarea certificatului de deces pentru…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, și-a publicat zilele trecute declarația de avere din care reiese faptul ca incaseaza de la MAE și pensie, și salariu, noteaza Newsweek Romania. Potrivit sursei citate, Meleșcanu incaseaza azi de la MAE o pensie de o pensie de 107.302 lei pe an, adica 8.900 de…

- Birourile Permanente ale Parlamentului au aprobat, marți, înființarea unei comisii speciale pentru modificarea legislației privind votul din Diaspora, a anunțat Calin Popescu Tariceanu. Comisia are termen ca pâna la finalul lunii iunie sa vina cu o propunere de modificare a legii, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, demiterea imediata a ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu, respectiv Carmen Dan, pentru modul in care au fost organizate alegerile. „Fiindca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare, solicit demiterea imediata a ministrului de Externe…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea de urgența a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in țara și strainatate.Imediat dupa solicitarea președintelui, Carmen Dan a ajuns la Palatul Victoria, unde…

- Conducerea ALDE, formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu, se reunește de la ora 15.00, in ședința Biroului Politic Central, in contextul rezultatelor slabe obținute de formațiune la alegerile europarlamentare și dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.