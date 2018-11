Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va avea doua ședințe ale Comitetului Executiv Național. Prima in care se va discuta situația politica din PSD și al doilea in care se va discuta remanierea. Prezent in emisiunea lui Radu Tudor de la Antena 3, Codrin Ștefanescu…

- Schimbul de replici a avut loc, joi seara, la emisiunea „Punctul de intalnire", moderata de Radu Tudor la Antena 3: Razvan Prisca: A trimis-o pe amarata, saraca doamna Dancila, pentru ca, pe bune, uneori, chiar imi e mila de ea. A trimis-o in Orient, acum trei saptamani, fara sa știe ca acolo…

- Mihai Fifor nu a participat la sedinta Comitetului Executiv National in care s-a discutat scrisoarea contestatarilor. Insa, ministrul Apararii a transmis un mesaj in care spunea ca o sustine pe Viorica Dancila la sefia Guvernului. Cu toate acestea, social-democratul nu a facut nicio referire cu privire…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit la Antena 3 despre ministrul Justiției, Tudorel Toader. „Nu ma gandesc in momentul acesta la așa ceva. Nici nu am stabilit Cex-ul. Trebuie sa...

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, o contrazice pe Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei a afirmat ca Liviu Dragnea incearca sa-i cumpere sau sa-i intimideze pe liderii din CExN.Stefanescu a declarat, la Antena 3, ca in doua saptamani va avea loc o sedinta a Comitetului…

- Scandalul intre cei doi politicieni a inceput de la discuția cu privire la modul in care s-a instrumentat dosarul "Referendumul", in care a fost condamnat Liviu Dragnea, dar și de la parerile diferite cu privire la dosarele lui Eduard Helvig și Klaus Iohannis. Radu Tudor: " Eu marturisesc…

- Alerta!Se anunța un nou protest al diaspora. De data aceasta romanii din diaspora vor sa protesteze chiar in Spania, acolo unde premierul Viorica Dancila va face o vizita oficiala. Regele Felipe al VI-lea al Spaniei o va primi joi in audienta la palatul Zarzuela pe Viorica Dancila,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, la Antena 3, ca in timpul protestelor din Piata Victoriei, pe care le-a catalogat "o tentativa esuata de lovitura de stat", se afla la mare, le Neptun. De pe litoral, liderul PSD a sunat-o pe Viorica Dancila, aflata in concediu, care urmarea protestul pe tableta,…